На Кировоградщине нардеп-"радикал" попал в "очень тяжелую" аварию: видео с места ДТП

Народный избранник выжил, отметил Ляшко.
Политик уверен, что его спас ремень безопасности, написал на своей странице в Facebook нардеп, лидер партии Олег Ляшко и опубликовал видео с места ДТП.
"Слава Богу, что живой! Всегда пользуйтесь ремнями безопасности, Дмитрий уверен, что именно он спас ему жизнь", — отметил автор.
На видеоролике видно, что авто передом врезалось в здание, в салоне сработали подушки безопасности.
Ранее стало известно, что в Полтавской области в аварии погиб помощник нардепа от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула — Сергей Маркаев. Узнать больше о случившемся можно здесь.
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