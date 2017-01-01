На Кировоградщине вспыхнул скандал из-за сборника о погибших участниках АТО: видео

Такую информацию распространил один из украинских телеканалов.
Их негодование вызвали иллюстрации издания, на одной из которых Украина изображена в виде женщины с руками, залитыми по локоть кровью. На соседних страницах изображены гробы и убитые горем лица родственников погибших, сообщает "ТСН".
"Женщина-мать, все вроде бы и получается руки у нее в крови, глаза в крови, волосы в крови. Флагом замотана. Своими руками уничтожаем - так получается, что ли?", - с явным возмущением заявил боец АТО Юрий Руденко.
Известно, что данный сборник был издан весной прошлого года за бюджетные средства и тиражом всего 50 экземпляров – для патриотического воспитания школьников и студентов.
С тех самых пор волонтеры, ветераны и бойцы тщетно требуют изъятия тиража и уничтожения всех экземпляров.
На прошлой неделе они еще раз пришли к чиновникам горсовета Знаменки с претензиями по этому поводу и услышали нижеследующий ответ:
"Складывайте оружие. Сидите дома. Вас туда никто не посылал. Мы ответили: "Если мы оттуда уйдем – они придут сюда". "Пускай приходят...", - цитирует чиновников боец АТО Алексей Генкуленко.
От уничтожения тиража в горсовете отказываются и предлагают пойти на мировую – совместно с волонтерами, бойцами и ветеранами составить полноценную книгу о жителях Знаменки, погибших на Донбассе.
Однако те продолжают настаивать на своем и требуют увольнения ответственных за составление скандального сборника. В самое ближайшее время они собираются отправить заявление по данному поводу в Администрацию президента.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Днепре ветераны АТО блокировали автовокзал за отказ в продаже льготного билета.