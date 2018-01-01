"На кладбище за Водафоном". В Донецке нашли "надежную" точку приема мобильной связи: видео

Видеоролик с такой информацией опубликован на хостинге YouTube.

Жителям временно оккупированного боевиками "ДНР" Донецка, в котором с 11 января в большинстве районов отсутствует сигнал мобильного оператора Vodafone, приходится каждый день находить все новые и новые точки "дозвона".

Такое сообщение опубликовал портал "Донецкие новости". Одна из последних "находок" - оказалось, что Vodafone "ловит" в на кладбище в районе шахты № 29 (между Кировскими и Петровскими районами города).

Видеоролик с такой информацией на портале YouTube опубликовал житель Донецка.

"Я нахожусь на дороге от 29-го кладбища до улицы Бирюзова. Видите сами, что дозвонился оператору Vodafone. Связь ловит идеально. 2-е кладбище – это как выезжать с Текстильщика в сторону Бирюзова. На Текстильщике такого не было – сколько пытался-пытался, хреновая там связь. Поэтому если есть машина – приезжайте и звоните", – заявил он.

Дончане в различных пабликах в соцсетях прореагировали по большей части на призыв с "черным" юмором.

"Все на кладбище! Можете там и остаться! Глава ДНР А. Захарченко", "Я думала, что такое только придумать можно, ан нет", "Думала, что кто-то так шутит, посмотрела видео и поняла, что это правда", "На кладбище в плохую погоду, в 00:00 все деления "Водафона" ловит", "Все на кладбище!!! За Водафоном!" – прокомментировали ролик они.

По их данным, на других кладбищах тоже можно поймать сигнал Vodafone: "На проспекте Манежный на кладбище возле аэропорта бывшего ловит. Улица Стратонавтов, "Застанционный пятнадцатый"; "На Лидиевском тоже норм ловит".

Напомним, ранее представители Vodafone объяснили, почему не работает мобильная связь в "ДНР".



