На коленях просили прощения. В Винницкой области проучили обидчиков ветерана АТО

Экс-военный обидчиков простил.

У ветерана АТО попросили прощения Facebook.com/oleg.pyavka

Двоих мужчин, издевавшихся над ветераном АТО Александром Дяком в Винницкой области , заставили на коленях просить у него прощения.

По данным главы Козятинской ассоциации участников АТО Винницкой области Олега Пявки, экс-военный, по его словам, обидчиков простил.

"По его словам, он простил. Получил денежную компенсацию, между тем пообещали всячески заботиться о его безопасности и в будущем ему помогать", - написал он в Facebook.

В селе Сигнал, что на Виннитчине, двое строителей нанесли сильные побои ветерану АТО, а затем пытались его придушить и заставляли рыть себе могилу.

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