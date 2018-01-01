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На коленях просили прощения. В Винницкой области проучили обидчиков ветерана АТО

Сегодня, 18:16

Экс-военный обидчиков простил.

jkzp9
У ветерана АТО попросили прощения Facebook.com/oleg.pyavka
Двоих мужчин, издевавшихся над ветераном АТО Александром Дяком в Винницкой области, заставили на коленях просить у него прощения.

По данным главы Козятинской ассоциации участников АТО Винницкой области Олега Пявки, экс-военный, по его словам, обидчиков простил.

"По его словам, он простил. Получил денежную компенсацию, между тем пообещали всячески заботиться о его безопасности и в будущем ему помогать", - написал он в Facebook.

В селе Сигнал, что на Виннитчине, двое строителей нанесли сильные побои ветерану АТО, а затем пытались его придушить и заставляли рыть себе могилу.

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Теги:  
Винницкая область, ветера АТО, Александр Дяк
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