На курорте под Херсоном пьяный отдыхающий устроил стрельбу

Полиция изъяла у хулигана газовый пистолет.

В курортном селе Железный порт Херсонской области нетрезвый отдыхающий устроил стрельбу из газового пистолета.

Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

"На месте происшествия продавец одного из магазинов рассказала, что неизвестный мужчина подъехал на легковом автомобиле, вышел из него, произвел несколько выстрелов в воздух сел опять в автомобиль и уехал. При этом никто из граждан не пострадал", - сказано в сообщении.



По словам начальника полицейской станции "Железный Порт" Николая Невядомского, что полицейские обнаружили автомобиль неподалеку. За рулем находился нетрезвый 37-летний житель Николаева, приехавший на отдых. Пистолет, на ношение которого у мужчины есть разрешение, изъяли.



Уголовное дело возбуждено по статье "Хулиганство" (ч.4 ст.296 УК Украины). Также составлен админпротокол за вождение в пьяном виде.

Несколько дней назад в поселке Щурово Донецкой области охранник пансионата после словесного конфликта с отдыхающими бросил в их сторону самодельную гранату. В результате взрыва двое человек получили ранения.

"Правоохранители установили лицо, причастное к данному преступлению. Им оказался житель Лимана 1962 года рождения, который работал охранником в одном из соседних пансионатов. Причиной послужил конфликт между ним и отдыхающим. Оскорбленный подозреваемый вернулся домой, взял самодельную "ручную гранату" (заряд от гранатомета с приложенным жаром) и вернулся, чтобы отомстить", - рассказали в полиции.

В эпицентре взрыва оказались шестеро человек, но большинство из них не пострадали - ранения получили мужчина и женщина, которую в крайне тяжелом состоянии госпитализировали.

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