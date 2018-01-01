На Луганщине на линии ограничения взорвалась машина с семьей: детали

Об инциденте сообщила пресс-секретарь Главка Нацполиции по Луганской области Татьяна Погукай.

На Луганщине на линии разграничения в селе Песчаное Станично-Луганского района подорвался легковой автомобиль с семьей.

Соответствующее сообщение опубликовала на своей странице в Facebook пресс-секретарь ГУ Нацполиции по Луганской области Татьяна Погукай.

По ее данным, в результате в Станично-Луганский отдел полиции поступило сообщение от местного жителя. Мужчина сообщил о том, что 7 апреля его соседи (57-летние супруги, их 38-летний сын со своей сожительницей-ровесницей) на автомобиле модели Shevrolet Niva уехали в неизвестном направлении и пропали без вести.

"В ходе проведения розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения без вести пропавшей семьи, недалеко от реки Северский Донец, который находится непосредственно на линии разграничения, полицейские обнаружили поврежденный автомобиль Shevrolet Niva. Предварительно установлено, что автомобиль поврежден в результате срабатывания неизвестного взрывного устройства (по предварительной информации – противотанковая мина), который сдетонировал в результате наезда на него автомобиля. Возле автомобиля обнаружены 4 обугленных трупа", - написала Погукай.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Луганщине, в городе Северодонецк, мужчина накрыл собой гранату.