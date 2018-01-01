На Луганщине произошла авария в шахте: подробности инцидента

Авария произошла на одной из шахт, входящих в ГП "Первомайскуголь".

Шахтеры "УНН"

Специалисты компании "Региональные электрические сети" обесточили все шахты государственного предприятия "Первомайскуголь", расположенной на Луганщине.

Соответствующее сообщение на своей странице в социальной сети Facebook опубликовала глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец − в понедельник, 2 апреля.

"На шахте Горная под землей, на глубине более 1000 метров, остается 240 горняков. Электроэнергия подается по запасному кабелю только для обеспечения проветривания и откачки воды", – говорится в тексте.

По словам Волынца, ситуация сложилась критическая, поскольку были отключены даже подъемные машины в шахтных стволах.

Позже он добавил, что горняки постепенно продвигаются по направлениям двух шахтных стволов.

"Там они соберутся, чтобы двигаться по шахтным лестницам, или возможно, будет подана электроэнергия на подъемные машины, чтобы поднять людей на поверхность. После этого, предполагается снова выключить электроэнергию", – подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что произошел взрыв на шахте, расположенной на территории, контролируемой боевиками "ДНР".