На Луганщине украинских пограничников обстреляли с территории России

Обстрел произошел около населенного пункта Ушаковка.

Пограничников обстреляли с территории РФ dpsu.gov.ua

Луганской области был совершен провокационный обстрел украинских военных, обеспечивающих охрану государственной границы с приграничной территории Российской Федерации с применением стрелкового оружия.

Как сообщили в пресс-центре штаба АТО, обстрел состоялся в четверг, 8 февраля, около 12.30 вблизи населенного пункта Ушаковка.

Отмечается, что обстрел был осуществлен в направлении подразделений, обеспечивающих охрану государственной границы Украины. "Военнослужащие не пострадали. Ответный огонь не открывался", — говорится в сообщении.

В штабе отметили, что "этот обстрел с прилегающей территории грубо нарушает режим государственной границы и подвергает опасности жизни военнослужащих".

"В случае получения соответствующих распоряжений и по требованию обстановки военнослужащие имеют право применять оружие для защиты суверенитета и территориальной целостности нашего государства", — отметили в штабе АТО.