Во Львове неизвестные разгромили лагерь ромов: есть погибший и травмированные

Полицейские задержали семерых нападавших.

На Львовщине напали на лагерь ромов фото: podrobnosti.ua

В ночь на воскресенье, 24 июня, в лесном массиве на окраине Львова неизвестные напали на лагерь ромов , в результате погиб один человек, еще четверо были травмированы.

Прибывшие на место полицейские задержали семерых нападавших, сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

По данным депутата Львовского горсовета Игоря Зинкевича, в нападении по улице Трускавецкой участвовали до 10 человек. При этом пострадавшие получили ножевые ранения, сообщил Зинкевич в Facebook.

Напомним, представители Национальных дружин демонтировали поселение ромов в Голосеевском парке Киева. Свою акцию активисты назвали толокой. Накануне они объявили поселенцам лагеря ультиматум.

Ранее в полиции пообещали жестко реагировать на притеснение ромов.

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