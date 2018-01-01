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На Львовщине пьяный депутат устроил ДТП с автобусом: есть жертва

Сегодня, 11:56

В крови депутата было обнаружено 1,5 промилле алкоголя.

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Пьяный депутат устроил смертельное ДТП Фото: Facebook/Виктория Балицкая
В субботу, 28 июля, во Львовской области произошло ДТП, в результате которого погибла пожилая женщина.

По данным журналистки Викторий Балицкой, автомобиль, за рулем которого был Сокальского горсовета Василий Петрушка, столкнулся с автобусом, а затем сбил пожилую велосипедистку 72 лет, которая скончалась в результате полученных травм.

При этом в крови депутата было обнаружено 1,5 промилле алкоголя, пишет она в Facebook.

"Он является депутатом сокальського горсовета от "Воли" и работает в Центральной районной больнице Сокаля (если верить данным его декларации и информации в сети). Возраст 43 года", — рассказала журналистка.

В то же время пассажиры автобуса не пострадали. Сам Петрушка госпитализирован.

Напомним, ранее в городе Перечин Закарпатской области нетрезвый глава местной РГА сбил насмерть двух женщин.

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Теги:  
ДТП, Львовщина, жертва, депутат, Василий Петрушка
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