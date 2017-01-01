На Львовщине "шестерка" врезалась в рейсовый автобус, пострадали пятеро

Транспортные средства получили значительные повреждения.

На Львовщине «шестерка» врезалась в рейсовый автобус Главред

В субботу, 23 декабря, в Стрыйском районе Львовской области в результате столкновения легкового автомобиля ВАЗ 2106 с рейсовым автобусом "Газель" госпитализированы пять человек.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в 7.40 возле села Конюхов, сообщили в Главном управлении Нацполиции во Львовской области.

В результате столкновения автомобиля с рейсовым автобусом, ехавшим по маршруту "Стрый-Колодница" получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в больницу оба водителя и трое пассажиров автобуса (двое мужчин и женщина, жители Стрыйского района).

Транспортные средства получили значительные повреждения, спасатели с помощью гидравлических ножниц провели работы по деблокированию пострадавшего из автомобиля, и отключили аккумуляторную батарею, чтобы предотвратить возгорание автомобиля.

Кроме того, специалисты ГСЧС промыли дорогу от разлитых горюче-смазочных материалов.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения), которое предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

Напомним, ранее сообщалолсь, что в Харькове пьяный мужчина угнал маршрутку и устроил ДТП.