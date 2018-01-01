На Львовщине свел счеты с жизнью сотрудник Академии сухопутных войск

У повешенного не было признаков насильственной смерти, кроме травм на шее от удавки.

Во Львовской области на дереве нашли повешенным мужчину deswork.net

В пятницу ночью, 18 мая, в селе Верхняя Белка Львовской области на дереве в саду возле жилого дома нашли повешенным мужчину.

По словам соседей, мужчина 1979 года рождения работал в Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного. Как говорят очевидцы – это было самоубийство. Мужчина находился вне службы, когда решил покончить с собой, сообщает Игорь Зинкевич в Facebook.

Отмечается, что у повешенного не было признаков насильственной смерти, кроме травм на шее от удавки. Сейчас труп направлен в морг города Пустомыты, на месте работает следственно-оперативная группа Пустомытовского ОП.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве молодой солдат заснял свое самоубийство на смартфон.

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