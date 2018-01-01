На Львовщине возле полигона нашли тело военнослужащего

Военнослужащий проходил переподготовку по одной из военных специальностей.

Возле Яворовского военного полигона обнаружен мертвым военнослужащий news24ua.com

В субботу, 26 мая, во Львовской области возле Яворовского военного полигона был обнаружен мертвым 38-летний военнослужащий.

Как сообщил руководитель Западного регионального медиа-центра Министерства обороны Украины Александр Поронюк, в одной из лесопосадок возле Международного центра миротворчества и безопасности (Яворовский военный полигон) 26 мая обнаружили мертвым военнослужащего, который проходил переподготовку по одной из военных специальностей.

"Обстоятельства смерти военнослужащего устанавливают сотрудники военной службы правопорядка и военной прокуратуры", — сообщил Поронюк.

Напомним, 22 февраля, во Львовской области во время учебных стрельб на полигоне кинологического учебного центра в городе Великие Мосты Сокальского района погиб военнослужащий пограничной комендатуры.

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