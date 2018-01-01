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На митинге под Кабмином вспыхнула потасовка между машрутчиками и полицией: фото

Сегодня, 18:24
Кабмин стычка < >
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1 / 5 (Укринформ)

Несколько человек из числа протестующих были задержаны полицией. 

После столкновений с правоохранителями под зданием Кабинета министров на улице имени Михаила Грушевского в столице Украины были задержаны семь активистов.

Соответствующий комментарий начальника отдела коммуникаций Главка Нацполиции по Киеву Оксана Блищик опубликовало агентство "Интерфакс-Украина".

"Семь человек доставлены в территориальное управление полиции", - заявила она.

По словам Блищик, сейчас полицейские выясняют все обстоятельства инцидента.

По данным журналистов "УНИАН", столкновения начались после того, как правоохранители задержали нескольких митингующих. Активисты затем попытались вытащить их, что и привело к потасовке к служителям закона.

К слову, в среду, 21 марта, около 150 человек, отстаивающих, по их словам, интересы пассажирских перевозчиков, собрались у здания Кабинета министров в центре Киева с требованием отставки главы Мининфраструктуры Владимира Омеляна.

Напомним, ранее сообщалось о том, что киевские маршрутчики установят терминалы-валидаторы для электронных билетов.

 
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Кабмин, полиция, митинг, маршрутчики, Владимир Омелян
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