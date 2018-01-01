На "Модель XL" снова выберут пышных красавиц: названы судьи нового сезона

Начался кастинг популярного шоу.

Жюри второго сезона шоу «Модель XL» Канал 1+1

Телеканал "1+1" объявил имена судей второго сезона проекта "Модель XL", участницами которого стану девушки с пышными формами со всех уголков Украины и зарубежья.

Как сообщатся на сайте телеканала, кастинг второго сезона начал свою работу, в нем приняли участие 2300 девушек.

Объявлен новый состав жюри конкурса. Оценивать красавиц будут дизайнер Андре Тан, модель plus-size Татьяна Мацкевич и ведущая Катя Осадчая, а вот судейское кресло хореографа Влада Ямы займет украинский актер, спортсмен и модель Богдан Юсипчук, который недавно получил титул самого красивого мужчины в мире на международном конкурсе Mister Sea World 2018.

"Я уверен, что смогу оценить пышную красоту, ведь считаю, каждая девушка по-своему красива. Возможно, через несколько лет именно пышная красота станет новым эталоном и модным трендом", - говорит Юсипчук.

Организаторы шоу намерены разрушить стандартные стереотипы красоты и доказать, что девушки с естественными формами могут быть сексуальными и обворожительными. Участниц во втором сезоне ждут новые испытания, а судьи намерены помочь им избавиться от комплексов и раскрыть свой внутренний мир.

Напомним, стандарты красоты формата XL становятся все более популярными. Так, известная британская пышнотелая модель, 23-летняя Деми Роуз, на острове Ибица в Средиземном море снялась в откровенной фотосессии – в рамках рекламной компании собственного бренда одежды.

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