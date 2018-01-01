На Николаевщине экс-начальника таможни убили из-за долга в 50 тысяч евро

Задержаны подозреваемые в убийстве Артура Полякова.

В Николаевской области правоохранители нашли тело бывшего руководителя областной таможни Артура Полякова и задержали двух подозреваемых в убийстве.

"Чуть больше пяти суток понадобилось сотрудникам уголовного розыска полиции Николаевской области для установления всех обстоятельств исчезновения бывшего руководителя Николаевской таможни (2010-2014 годы)", — сообщил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

"Вчера, 11 апреля, был задержан первый подозреваемый в убийстве, а затем и другой", — добавил он.

По данным Аброськина, Поляков уехал из дому 3 апреля этого года и исчез вместе со своим автомобилем.

Сейчас уже установлено место захоронения замученного и убитого чиновника Николаевской области.

Как рассказали в областной полиции, компаньон Полякова задолжал ему 50 тыс. евро и перед исчезновением экс-таможенник поехал на встречу, чтобы вернуть долг.

Правоохранители заявляют, что к исчезновению мужчины причастны два человека. Во время обысков по месту жительства и в одном из гаражных помещений изъяли автомобиль потерпевшего с его личными вещами.

"39-летнего ранее судимого местного жителя и его 32-летнего сообщника полицейские задержали в порядке ст. 208 УПК Украины", — сообщили в полиции.

Сейчас обоим задержанным сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства (ч. 2 ст. 115 УК Украины) и подготовили ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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