На Одесчине бродячие собаки растерзали 6-летнюю девочку

Пострадавшая попала в больницу, врачи наложили ей более ста швов.

На Одесчине бродячие собаки напали на девочку "РИА Новости"

В пятницу днем, 23 марта, в селе Светлое Лиманского района Одесской области три бродячих собаки буквально растерзали 6-летнюю Дашу, которая возвращалась из школы.

Пострадавшую доставили в тяжелом состоянии в реанимацию, ей наложили более ста швов, рассказал УНИАН активист Руслан Демчук.

По его словам, девочку оперировали до глубокой ночи, у нее есть раны на голове (повреждено ухо), спине и ноге. Сегодня — 24 марта — Дашу перевели в обычную палату.

Местные жители утверждают, что неоднократно сообщали в органы местного самоуправления — в Александровский сельсовет, о том, что в селе появились собаки, которые очень агрессивны.

Люди заявили, что власти не предпринимали каких-либо мер, а сегодня якобы представители сельсовета "пытались отравить собак". Медики, в свою очередь, настаивают на том, что за животных нужно изолировать, за ними необходимо вести наблюдение на протяжении десяти суток, чтобы исключить заражение бешенством и распространение этой болезни.

Ранее сообщалось, что в селе Санжейка Овидиопольского района Одесской области три пса-алабая растерзали 71-летнюю женщину, которая пришла убирать дом по найму. Узнать больше об инциденте можно здесь.