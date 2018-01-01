На Одесчине на кладбище плита придавила 3-летнего ребенка: подробности

Инцидент произошел на одном из погостов Болградского района.

На одном из кладбищ в Болградском районе Одесской области могильная плита внезапно рухнула на 3-летнюю девочку.

Такое сообщение опубликовали представители пресс-служба Главка Нацполиции по региону.

Согласно обнародованным ведомством данным, ребенок от полученных травм скончался. На месте происшествия отработала следственно-оперативная группа.

"Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по пункту 2 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины", - сообщили правоохранители.

Предварительная причина трагического инцидента— несчастный случай.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Одесчине пограчники лишился жизни, попав под поезд.