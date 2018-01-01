На Полтавщине потерпел крушение вертолет: детали

Информацию опубликовали представители ГУ Нацполиции по региону.

ГУ Нацполиции по Полтавщине

В Полтавской области потерпел крушение вертолет модели "Ми-2".

Соответствующе сообщение было опубликовано во вторник, 10 апреля, опубликовали представители пресс-службы Главка Нацполиции по региону.

Согласно обнародованным данным, на борту вертолета находились двое пилотов. В результате инцидента они не пострадали.

"Происшествие произошло сегодня, около 17.00, возле села Чернышовка в Шишацком районе. На место аварии прибыли наряды полиции, медики и спасатели. Установлено, что на борту вертолета "Ми-2", принадлежащего частной фирме, находились двое пилотов. В результате падения они не пострадали", - заявили в полиции.

ГУ Нацполиции по Полтавщине

По предварительной версии событий, вертолет совершал авиахимические работы. Сейчас правоохранители устанавливают остальные обстоятельства и факторы, которые привели к аварии.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Кременчуге упал и взорвался вертолет.