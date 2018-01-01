На Прикарпатье взорвали музей Степана Бандеры

В результате взрыва повреждены входные двери музея.

В музее Бандеры прогремел взрыв blitz.if.ua

В ночь на 15 февраля в селе Старый Угринов Ивано-Франковской области неизвестные бросили самодельное взрывное устройство на территории музея Степана Бандеры

Взрыв повредил здание и входные двери музея, сообщает местное издание "Бліц-Info". На месте работает оперативная группа и взрывотехники.

Предварительно действия неизвестного квалифицируют как хулиганские.

"Проводятся следственные (розыскные) действия направленные на установление личности злоумышленника и привлечения его в дальнейшем к ответственности", — отмечают в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в воскресенье рано утром, 4 февраля, в Ужгороде в здание закарпатского союза венгров бросили бутылку с зажигательной смесью.