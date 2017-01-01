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На Прикарпатье задержали отца-изверга, насиловавшего 14-летнюю дочь

Сегодня, 14:56

36-летний житель Ивано-Франковска систематически осуществлял физическое развращение своей четырнадцатилетней дочери.

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На Прикарпатье задержали отца-изверга фото: umvs-kherson.gov.ua
В Ивано-Франковской области правоохранители задержали отца, который в течение года насиловал 14-летнюю дочь.

По факту развращения и изнасилования несовершеннолетней открыто уголовное производство, сообщили в прокуратуре Ивано-Франковской области.

Установлено, что 36-летний житель Ивано-Франковска, который систематически осуществлял физическое развращение своей четырнадцатилетней дочери, а в дальнейшем, применив психологическое насилие и воспользовавшись ее беспомощным состоянием, насиловал.

27 декабря злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и в настоящее время ему сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 156 ("Развращение несовершеннолетних"), ч. 3 ст. 152 ("Изнасилование") Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Аргентина дочь родила восьмерых детей от насильника-отца.
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Прикарпатье, изнасилование, отец, дочь
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