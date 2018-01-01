На Ривненщине опрокинулся в кювет автобус с 53 пассажирами (фото)

В аварии пострадало шесть пассажиров, автобус поврежден.

В Дубенском районе Ривненской области перевернулся рейсовый автобус, в котором на момент аварии находилось пятьдесят три пассажира.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ровненской области, авария произошла на 395 км трассы Киев - Чоп между селами Птичье и Верба.

По неустановленной причине автобус съехал в кювет и опрокинулся.

Спасатели сняли клеммы с аккумулятора автобуса, чтобы предупредить угрозу короткого замыкания и возгорания машины.

По информации спасателей, в аварии пострадало шесть человек, им была оказана помощь сотрудниками "скорой".

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