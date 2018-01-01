На российской границе застряли сотни фур, фото

Очередь из сотни грузовиков образовалась у пункта пропуска "Гоптовка", еще более 100 фур поехали искать другие маршруты.

На российско-украинской границе со вчерашнего вечера контрольные службы в пункте пропуска для автомобильного сообщения "Нехотеевка" РФ не осуществляют пропуск грузовых машин.

Об этом информирует пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

В сообщении говорится, что очередь грузовиков, которые скопились у пункта пропуска "Гоптовка" и на территории пункта пропуска, насчитывает около 100 автомобилей. Еще около 100 транспортных средств вернулись, чтобы следовать другим маршрутом.

"На официальный запрос Госпогранслужбы относительно ситуации, которая сложилась на границе, ответа от российской стороны получено не было. От лиц, путешествующих из России, стало известно, что пропуск грузовых транспортных средств якобы не осуществляется из-за неисправности оборудования для досмотра грузов. Госпогранслужба просит всех путешественников, которые намерены в ближайшее время пересечь российско-украинскую границу через пункт пропуска "Гоптовка", принять во внимание эту информацию и по возможности выбирать другой маршрут", – отметили в погранслужбе.

Ранее сообщалось, что российские правоохранители высаживают граждан Украины и других иностранных государств с поездов, направляющихся из Беларуси в РФ.