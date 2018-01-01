На Ровенщине 200 копателей янтаря напали на полицейских, есть пострадавшие

Копатели янтаря угрожали полицейским убийством в случае невыполнения их требований.

На Ровенщине двести копателей янтаря напали на правоохранителей, угрожая убийством в случае невыполнения их требований. В результате стычки пострадали пять полицейских.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, силовики охраняли рабочих лесных хозяйств, которые закапывали ямы и рвы, образованные в результате незаконной добычи янтаря.

В это время правоохранителей окружило около двухсот человек, которые требовали покинуть территорию, разрешить добывать янтарь.

Впоследствии между толпой и полицейскими произошла стычка. Копатели избивали полицейских деревянными палками, повредили автомобиль, срезали деревья, чем заблокировали выезд из лесного массива.

В последствии правоохранителям удалось задержать семерых активных участников беспорядков, трем из них сообщили о подозрении в совершении массовых беспорядков и задержали, они находятся в изоляторе временного содержания.

Полиция начала досудебное расследование по статьям 294 (массовые беспорядки) 342 (сопротивление представителю правоохранительного органа), 343 (вмешательство в деятельность правоохранительного органа) и 345 (угроза или насилие в отношении юриста правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.