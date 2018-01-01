На Ровенщине учительница бросилась с моста в реку из-за конфликта с детьми: видео

Прохожие проявили бдительность и оказали экстренную помощь самоубийце.

Учительница бросилась с моста в воду Скриншот

В Ровенской области учительница младших классов прыгнула с 15-метрового моста в ледяную реку. Женщину на берег вытащили случайные свидетели произошедшего, чем спасли женщине жизнь.

"Слышу: что-то в воду полетело крепко, звук такой большой, а как смотрю – Боже мой, то человек", — рассказывает журналистам ТСН жительница села Степань Валентина Гайоха, которая первой заметила женщину посреди реки Горынь.

Очевидец событий уверяет, что от увиденного сама едва сознание не потеряла. Однако помочь женщине смогли прохожие.

"Она сама не плыла, ее течение несло уже, голова выглядывала и руки, и все. Суицид хотела сделать", - рассказывает она.

Медики не обнаружили у учительницы травмы, опасные для жизни. В больнице приняли решение отправить женщину в психоневрологический диспансер для более детального обследования.

Родители самоубийцы в недоумении, они не могут понять мотив поступка дочери. Мать учительницы рассказывает, что в последнее время она часто жаловалась на проблемы на работе, в частности, на проблемы во взаимопонимании с учениками.

Ранее аналогичный инцидент произошел в Винницкой области. После череды самоубийств подростков повесилась 22-летняя учительница. Девушка оставила две записки – в первой просила прощения, а во второй – просила никого не винить в своей смерти.