На Ровенской АЭС турбогенератор второго энергоблока отключился от сети

Оператор сообщает о поиске причин инцидента.

Ситуация на АЭС под контролем УНИАН

На втором энергоблоке Ровенской атомной электростанции турбогенератор второго энергоблока отключился от сети под действием электрической защиты генератора

"В 17:09 действием электрической защиты генератора отключён от энергосети турбогенератор ТГ-4 энергоблока №2 Ровенской АЭС. Автоматически блок разгружен до уровня 54% номинальной мощности. Причины отключения ТГ-4 выясняются" - сообщает пресс-служба компании "Энергоатом".

Оператор украинских АЕС подчеркивает, что в результате инцидента не были нарушены безопасные пределы эксплуатации оборудования, замечаний к работе персонала нет.

"Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм", - отметили в "Энергоатоме".

Напомним, служба безопасности Украины заблокировала использование некачественного контрабандного оборудования на Южно-Украинской атомной электростанции в рамках реализации комплекса мер по защите критической инфраструктуры государства в сфере атомной энергетики.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram