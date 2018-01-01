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На сайте "Укргидрометцентра" втайне добывают криптовалюту - СМИ

Сегодня, 16:24

Программу-"майнера" на сайте Гидрометцентра можно увидеть, открыв его HTML-код.

Скриншот с сайта
Скриншот с сайта "Укргидрометцентра" Скриншот с сайта Укргидрометцентра
Официальный интернет-портал Украинского гидрометеорологического центра используется для майнинга (добычи) криптовалюты.

Соответствующее сообщение опубликовало новостное агентство "УНИАН".

Согласно обнародованным данным, в HTML-коде интернет-портала была обнаружена программа для майнинга - CoinHive.Она использует мощность компьютеров пользователей сайта для добычи криптовалюты. 

На официальной интернет-странице разработчиков программы написано: "Монетизируй свой бизнес с помощью мощности процессора пользователя".

Программу-"майнера" на сайте Гидрометцентра можно увидеть, открыв его HTML-код - на 35-й строчке.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Исландии украли 600 компьютеров для майнинга криптовалюты.

 
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Украина, Гидрометцентр, HTML-код, сайт, майнинг, криптовалюта
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