На Сумщине водитель и беременная девушка погибли в аварии, скрываясь от полиции: фото

Вполне голливудская по своему формату погоня закончилась трагически.

В городе Ромны, что на Сумщине, автомобиль немецкой марки BMW, на большой скорости "уходя" от полицейской погони столкнулся с микроавтобусом.

Соответствующее сообщение было опубликовано в сообществе Dtp.kiev.ua в социальной сети Facebook.

"Скрываясь от погони полиции, авто на высокой скорости вылетело боком во встречный бус. Изуродованное тело беременной, на которое пришелся основной удар, извлекали спасатели", - говорится в тексте.

Также известно, что водитель BMW, грубо нарушая правила дорожного движения, не остановился на требование полицейских и попытался скрыться. Погибшие - молодые парень и девушка, которым на вид около 25 лет.

Водитель микроавтобуса в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Кировоградщине на ДТП погиб маленький ребенок.

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