На Светлодарке украинские военные уничтожили передовую позицию боевиков — волонтер

На Луганщине террористы потеряли опорник, отметил активист.

Украинские военные на Луганщине уничтожили передовую позицию боевиков, сообщил волонтер gs.sloboda.net

В понедельник, 21 мая, у поселка Троицкое Луганской области (находится на Светлодарской дуге) бойцы 54-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины ответным огнем уничтожили передовую позицию боевиков.

Воины ликвидировали опорный пункт противника, он "выгорел и обвалился", написал волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook.

"Днем в районе поселка Троицкое, в зоне ответственности 54-й бригады, сепаратисты начали обстрел наших передовых позиций. Боевая группа К-2, входящая в состав бригады, была вынуждена отреагировать мгновенно", — отметил активист.

По его данным, в небо сразу подняли беспилотник, была определена конкретная позиция, откуда защитников нашей страны обстреливали.

"Ответным и точным огнем, причем с трех разных позиций: из БМП-1 (боевая машина пехоты — Ред.), ЗУ-23-2 (зенитная установка — Ред.) и ПТУРа (противотанковая управляемая ракета — Ред.), который стал контрольным выстрелом, позиция была уничтожена полностью", — добавил Мысягин.

Украинские военные на Луганщине уничтожили передовую позицию боевиков, сообщил волонтер Скриншот с facebook.com/Юрий Мысягин

Ранее Юрий Мысягин написал, что на Донбассе в зоне операции Объединенных сил пехотный батальон одной из бригад ВСУ из-за систематических обстрелов со стороны боевиков был вынужден улучшить и обезопасить свои передовые позиции.

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