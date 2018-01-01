На Светлодарке украинские военные уничтожили передовую позицию боевиков — волонтер

На Луганщине террористы потеряли опорник, отметил активист.
Воины ликвидировали опорный пункт противника, он "выгорел и обвалился", написал волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook.
"Днем в районе поселка Троицкое, в зоне ответственности 54-й бригады, сепаратисты начали обстрел наших передовых позиций. Боевая группа К-2, входящая в состав бригады, была вынуждена отреагировать мгновенно", — отметил активист.
По его данным, в небо сразу подняли беспилотник, была определена конкретная позиция, откуда защитников нашей страны обстреливали.
"Ответным и точным огнем, причем с трех разных позиций: из БМП-1 (боевая машина пехоты — Ред.), ЗУ-23-2 (зенитная установка — Ред.) и ПТУРа (противотанковая управляемая ракета — Ред.), который стал контрольным выстрелом, позиция была уничтожена полностью", — добавил Мысягин.
Ранее Юрий Мысягин написал, что на Донбассе в зоне операции Объединенных сил пехотный батальон одной из бригад ВСУ из-за систематических обстрелов со стороны боевиков был вынужден улучшить и обезопасить свои передовые позиции.
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