На Светлодарской дуге диверсанты боевиков нарвались на растяжки и понесли потери

К украинским воинам пыталась пролезть вражеская диверсионно-разведывательная группа.

Вчера в зоне АТО диверсанты боевиков понесли потери, отметил командир украинских военных Reuters

Во вторник утром, 3 апреля, в зоне АТО на Светлодарской дуге диверсанты боевиков нарвались на растяжки украинских военнослужащих и понесли потери.

Уничтожен один террорист, а два — получили ранения, рассказал командир наших бойцов Алексей, пишет ТСН.

"Пыталась группа ДРГ (диверсионно-разведывательная группа — Ред.) пролезть. У нас сработали растяжки, мы пошли посмотрели — никого не видно. Видимо, забрали", — отметил собеседник.

По его словам, "один двухсотый (убитый — Ред.) и два трехсотых (раненые — Ред.) с их стороны легли". "… мы их заметили и послали подарки", — добавил командир.

Напомним, в конце марта в зоне АТО между украинскими военными и диверсантами террористов произошел бой, несколько врагов получили ранения. Узнать больше об инциденте можно здесь.