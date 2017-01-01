На Светлодарской дуге силы АТО сбили российский беспилотник

Неподалеку от Курдюмовки около 22.00 украинские военнослужащие сбили российский БПЛА типа "Орлан-10".

В зоне АТО сбили российский беспилотник Минобороны РФ

На Донбассе враг активизировал воздушную разведку с применением беспилотных летательных аппаратов , которые запрещены Минскими договоренностями.

Пролет беспилотника противника был зафиксирован в районе Светлодарской дуги, а неподалеку от Курдюмовки около 22.00 украинские военнослужащие сбили российский БПЛА типа "Орлан-10".

Продолжаются поиски обломков беспилотника, сообщили пресс-центре штаба АТО в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось, что в Липецке операторы беспилотных летательных аппаратов самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" проходят обучение и переподготовку в четвертом Центре боевого применения и подготовки летного состава военно-космических сил России.