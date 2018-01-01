На Тернопольщине журналистов избили во время съемок, опубликованы фото

Медики оказывают журналистам медицинскую помощь.
В Тернопольской области совершено нападение на журналистов бюро журналистских расследований "Волынь 24" и "12 Канал".
"Журналист Сергей Шаповал и оператор Роман Харченко осуществляли журналистское расследование о деятельности нелегальных АЗС", — говорится в сообщении "Волынь 24" в Facebook.
Журналистов избили на территории предприятия "Агродружба", что в Теребовлянском районе Тернопольской области.
Их также некоторое время даже насильно удерживали в помещении. По предварительной информации, оператор получил сотрясение мозга. У Сергея Шаповала рассечение щеки.
Кроме того, нападавшие уничтожили технику: видео-, фотокамеру.
Сейчас на место происшествия прибыла полиция. Медики предоставляют журналистам медицинскую помощь.
Национальный союз журналистов Украины уже взял ситуацию под свой контроль.
Напомним, ранее в Киеве избили врача, заявлявшего о коррупции в медицине.
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