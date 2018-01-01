На украинском телеканале уволили режиссера за показ карты страны без Крыма

Для выянснения причин инцидента на канале провели служебное расследование.

Пульт от телевизора http://dnl.dn.ua

Руководство телеканала "СТБ" уволило режиссера монтажа реалити-шоу "Холостяк" из-за попавшей в выпуск программы карты Украины без Крыма.

Соответствующее сообщение в среду, 21 марта, опубликовала пресс-служба телеканала. Согласно обнародованным данным, по поводу инцидента с выпуском проекта от 16 марта было проведено "внутриканальное" расследование.

"Ситуация возникла из-за некорректного подхода режиссера монтажа проекта к использованию источников инфографики, а именно - международного стока графических шаблонов, зарегистрированного в Нью-Джерси (США). Несмотря на то, что поиск карты осуществлялся на английском языке, он не исключил ситуации, неприемлемой для национального медиа", - говорится в сообщении пресс-службы телеканала.

Кроме того, на "СТБ" принесли извинения зрителям "за недопустимую ошибку".

"Обращаем внимание наших зрителей, что данное изображение является неприятной для нас технической ошибкой и ни в коем случае не является официальной позицией канала СТБ о государственных границах Украины, потому что Крым - это Украина!", - заявили в пресс-службе телеканала.

Напомним, ранее в партийной газете Тимошенко также опубликовали карту Украины без Крыма.