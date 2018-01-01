На улицах Ровно девушки устроили эротическое шоу: видео 18+

Причина сексуального перформанса осталась неизвестной.

Бесплатный сюрприз для ценителей стриптиза Скриншот

В центре Ровно в темное врем суток заметили автомобиль, на крыше которого ехали полураздетые девушки.

Очевидцы сняли инцидент на видео и опубликовали в YouTube.

С неизвестной целью две девушки топлес высунулись сквозь люк автомобиля на местной регистрации. Из одежды на них были лишь черные стринги и темные очки. Очевидцы происшествия мужского пола, разумеется, восприняли происходящее с восторгом.

Напомним, во Львове прямо напротив здания ратуши, где заседает горсовет, двое девушек приняли участие в эротической фотосъемке.

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