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На Закарпатье в больнице умерла вторая пострадавшая в ДТП с пьяным главой РГА Олефиром

Сегодня, 22:03

Женщина несколько дней находилась в реанимации.

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Виктор Олефир в нетрезвом состоянии сел за руль и убил двух женщин Фото: Facebook/Виктор Олефир
В больнице скончалась вторая пострадавшая в ДТП на Закарпатье при участии председателя Перечинской райгосадминистрации Виктора Олефира, который ехал за рулем в нетрезвом состоянии.

"К сожалению, скончалась и вторая женщина, которая была травмирована в ДТП при участии председателя Перечинской РГА. Слов нет, которые бы хоть как-то могли утешить близких и родных жертв данного дорожно-транспортного происшествия..." – сообщил в Facebook мэр Перечина Иван Погориляк.

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Фото: Facebook/Иван Погориляк

Напомним, ранее в городе Перечин Закарпатской области нетрезвый глава местной РГА сбил двух женщин.  После ДТП пострадавших – двух жительниц Перечина в возрасте 71 и 56 лет - скорая доставила в реанимацию районной больницы. Младшая женщина умерла от полученных травм, вторая находилась в реанимации.

Позже стало известно, что по просьбе адвоката суд по факту дорожно-транспортного происшествия с участием главы Перечинской районной государственной администрации Виктора Олефира перенесли на 16 июля.

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Закарпатье, ДТП, Виктор Олефир, женщина, гибель, пьяный
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