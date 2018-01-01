На западе Украины ожидаются дожди с грозами, на востоке — жара до +33°: карта погоды

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1 / 2 В Украину возвращается жаркая, сухая погода

На востоке и севере осадков не предвидится.

В воскресенье, 29 июля, в западных и южных областях Украины ожидаются небольшие дожди с грозами, на востоке и севере осадков не предвидится.

По данным Укргидрометцентра, в западных регионах будут небольшие дожди с грозами, воздух прогреется от 26 до 30 градусов выше нуля.

В южных регионах возможны дожди и грозы (в Крыму сегодня будет сухо). Температура воздуха составит от 28 до 31 градуса тепла.

На востоке страны без осадков, а температура составит 29-33 градуса выше нуля.

При этом в северных областях осадков не ожидается, возможна переменная облачность при температуре до +31 градуса.

Напомним, 25 июля из-за сильного ливня Киев практически затопило.

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