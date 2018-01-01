На Запорожье появился шестнадцатый миллионер "Лото-Забава" 2018 года

Розыгрыш 987-го тиража "Лото-Забава", который состоялся 8 июля, подарил Украине еще одного лотерейного миллионера. Игрок стал 295-м счастливчиком на счетчике миллионеров "Лото-Забава", шестнадцатым в этом году и вторым июльским героем-победителем, который выиграл свой 1 миллион гривен за новыми правилами, сообщает сайт " М.С.Л. ".

Напомним, отныне еще в начале розыгрыша "Лото-Забава" все внимание приковано к номеру первого шарика, ведь этот номер определяет сумму приза в категории "за три горизонтали с двумя подковами". Шарик с четным числом гарантирует выигрыш 1 миллиона гривен.

8 июля первым из большого лототрона выпал шарик под номером 64, а поэтому игрок, который зачеркнул три линии в одном игровом поле с двумя льготными подковками, выиграл не 200 тысяч, а - 1 миллион гривен. Счастливый билет №0090163 был приобретен в г. Каменка-Днепровская (Запорожская область) в "Лото маркете", который находится на улице Чкалова, 8-А.

Оператор государственных лотерей "М.С.Л." приглашает новоиспеченного победителя присоединиться к закрытому элитному "Клубу Миллионеров "М.С.Л." и принять участие в эксклюзивной подарочной программе "Два дня из жизни миллионера" для двух человек. Всеми преимуществами членства в "Клуба Миллионеров "М.С.Л." уже воспользовались многие миллионеры, в том числе и Ирина Здиорук из Умани, которая пришла в студию "Лото-Забава" 8 июля вместе со своей дочерью - Олей, и провела незабываемый уик-энд в столице.

Оператор государственных лотерей "М.С.Л." поздравляет главного победителя 987-го тиража и советует обратиться на горячую линию по телефону 0 (800) 21 00 65 для получения консультации по оформлению выигрыша.