На Житомирщине поймали наркомана, пытавшегося изнасиловать школьницу

Злоумышленником оказался 26-летний мужчина.

Задержанный мужчина оказался наркозависимым Facebook

В пятницу, 5 января, сотрудники полиции задержали в Новоград-Волынском Житомирской области мужчину, который пытался изнасиловать 9-летнюю девочку.

"Сообщение в полицию поступило около полудня. Случайные прохожие заметили недвусмысленную ситуацию и вовремя вмешались. Задержанного негодяя передали полицейским, которые немедленно прибыли по вызову", — написал на своей странице в Facebook начальник Главного управления Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко.

Злоумышленником оказался 26-летний мужчина. Сейчас задержанному инкриминируется покушение на изнасилование малолетнего ребенка. По имеющейся информации, мужчина наркозависимый. "Полиция будет ходатайствовать о его содержания под стражей", — отметил Печененко.

За совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.15 ч.3 ст.152 (покушение на изнасилование) Уголовного кодекса Украины, подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее на Прикарпатье задержали отца-изверга, насиловавшего 14-летнюю дочь.