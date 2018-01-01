На Житомирщине в результате столкновения маршрутки с фурой погибли 10 человек, много травмированных

Маршрутка сообщением "Киев - Ровно" двигалась в направлении Житомира и столкнулась с грузовиком DAF.

В пятницу утром, 20 июля, в Житомирской области в результате столкновения маршрутного автобуса с грузовиком погибли 10 человек, столько же получили травмы.

Трагедия произошла на 127 километре трассы Киев – Чоп в районе села Глубочинцы.

Как сообщили в пресс-службе областной полиции, маршрутка сообщением "Киев - Ровно" двигалась в направлении Житомира и столкнулась с грузовиком DAF с полуприцепом.

На месте ДТП работают полицейские, спасатели и медики. Обстоятельства жуткой аварии устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаевской области на трассе Киев-Одесса неподалеку от пгт Кривое Озеро произошло ДТП, в результате которого погибли пятеро человек, еще 12 госпитализированы.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram