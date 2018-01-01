На журнал "Новое время" подали в суд за статью о закупках БМП по "схемам" нардепа Пашинского и "Укроборонпрома"

Дело будет рассматриваться в Подольском райсуде столицы.

Логотип журнала "Новое время nv.ua

Украинский оборонный госконцерн " Укроборонпром " подал в суд исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации против журнала-еженедельника "Новое время", в апреле нынешнего года опубликовавшего большую статью о непрозрачных закупках боевых машин пехоты в Польше.

Соответствующее сообщение в пятницу, 22 июня, было опубликовано пресс-службой концерна.

"Публикация издания дискредитирует деловую репутацию "Укроборонпрома" и его иностранных партнеров. Она также ставит под угрозу срыва и незавершенный контракт на поставку БМП-1 для Вооруженных сил Украины, и планируемые закупки вооружения по импорту в странах Евросоюза", − говорится в тексте.

Также стало известно, что рассматриваться исковое заявление будет в Подольском райсуде столицы Украины. Ответчиками в документах значатся журналист Иван Верстюк (автор статьи) и ООО "Издательский дом Медиа-ДК" (издатель "Нового времени"). В "Укроборонпроме" требуют публикации опровержения недостоверных данных в вышеупомянутом материале. При этом о выплате денежной компенсации в иске ничего не говорится.

Напомним, что журнал "Новое время" предал огласке статью-расслежование о злоупотреблениях в "Укроборонпроме", к которым якобы причастны глава комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский и Олег Гладковский − замсекретаря СНБО Александра Турчинова. В частности, в материале утверждалось, что украинская сторона через сложные схемы приобретает старые боевые машины пехоты в Чехии за 25 тысяч евро, которые затем, после сбора с модернизационными работами в Житомире, стоят казне уже около 150 тысяч долларов за каждое БМП.

Как написал на своей странице в Facebook главный редактор "Нового времени" Виталий Сыч, после того, как журнал со статьей появился в продаже, в редакцию без предупреждения пришли адвокаты нардепа Пашинского с предложением об урегулировании конфликта. Далее возникли угрозы судебных исков от остальных юрлиц, являющихся фигурантами статьи – в частности польской компании Wtorplast.

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