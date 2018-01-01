"Набор маргиналов, неудачников и прислужников". В Сети обсуждают "расстрельный список"

В Сети отмечают, что "расстрельный список" не выглядит как оформленное задание.

После опубликования "расстрельного списка" журналистов и блогеров в Сети началось его активное обсуждение.

При этом ряд комментаторов отмечают, что список составлен в спешке, о чем говорит целый ряд признаков.

При этом главным называют то, что список не выглядит как оформленное задание. Он даже не выстроен в какой-то логической или хотя бы алфавитной последовательности, а данные не унифицированы: так, у кого-то из фигурантов указан адрес, а у кого-то нет. То же самое касается отчества фигурантов.

Еще одной претензией к списку стала кажущаяся бессистемность подбора "жертв" — наряду с действительно крупными фигурами украинского медиарынка, там оказались достаточно скромные блогеры, не делающие особой погоды на информационном фронте.

Главная претензия к списку - в нем нет... самого Аркадия Бабченко, из-за которого все и началось. Возможно, Борис Герман успел его вычеркнуть сразу после "убийства". По другой информации - список был у СБУ уже в мае, когда Бабченко был "еще жив", отмечает "Страна".

Напомним, ранее фигуранты отреагировали на попадание в "расстрельный список".

Кроме того, в СБУ также отреагировала на публикацию "расстрельного списка" украинских журналистов.

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