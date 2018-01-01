НАБУ проверит данные о финансировании Каддафи президентской кампании Тимошенко

Депутатский запрос по инциденту инициировал нардеп Владимир Арьев с коллегами по фракции.

НАБУ проверит финансовые взаимоотношения Тимошенко и Каддафи Sundaynews.info

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало работу по анализу информации о финансировании избирательной кампании Юлии Тимошенко на выборах президента Украины 2010 года ливийским диктатором Муаммаром Каддафи.

"По результатам рассмотрения Вашего запроса детективами НАБУ начато информационно-аналитическое исследование, в ходе которого истребована дополнительная информация по данному вопросу в установленном законом порядке", - опубликовал ответ на свой запрос в Facebook один из инициаторов проверки народный депутат от БПП, вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев.

Детективы НАБУ в документе подчеркивают, что в случае обнаружения признаков уголовного преступления, соответствующими органами будет открыто производство по необходимой статье Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Фото: Facebook/Владимир Арьев

Напомним, ранее авторитетное арабское издание Asharq Al Awsat опубликовало результаты расследования, в котором указано, что в 2010 году на президентскую кампанию Юлии Тимошенко правительство Каддафи выделило четыре миллиона евро. На условиях анонимности помощник из окружения сына ливийского диктатора Саифа аль Ислама рассказал, что деньги для предвыборной кампании Тимошенко он передавал в Киеве лично.