Нацдружина внезапно взяла телеканал ZIK "под охрану"

Фото "охраны" телеканала опубликовал руководитель пресс-службы "Национального корпуса" Роман Чернышев.

Активисты общественной организации "Национальные дружины" объявили, что берут "под охрану" офис телеканала "ZIK".

Здание находится в столичном Международном культурном центре искусств "Октябрьский дворец".

Фото "охраны" телеканала опубликовал руководитель пресс-службы "Национального корпуса" Роман Чернышев на своей странице в Facebook.

Ранее в Facebook выложили скриншоты переписки, которую, по утверждению источника, вели депутат "Блока Петра Порошенко" Григорий Шверк и руководитель Национальной комиссии по ТВ и радиовещанию Юрий Артеменко. Согласно опубликованному диалогу, собеседник Шверка пообещал "прикрыть лавочку": "Скоро прикроем ZIK, как они уже *****".

"Есть в Украине такой телеканал - ZIK. На телеканале ZIK есть ведущая Наталья Влащенко. В свою очередь, в Нацсовете по телевидению и радиовещанию есть председатель Юрий Артеменко, который не любит телеканал ZIK. И ведущую Наташу Влащенко. А у Артеменко есть друг и куратор - депутат БПП, младший партнер Бориса Ложкина Григорий Шверк, который в конце декабря 2017 года был в эфире ZIK. Публикуем скрины переписки в вайбере господина Шверка с господином Артеменко, которые обсуждают поход депутата БПП на ZIK. Диалог, конечно же, идет о свободе слова", - говорится в тексте записи.

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