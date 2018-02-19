Нацгвардейцы прекратили охранять Шевченковский райсуд

Информацию озвучил руководитель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк.

Руководитель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк заявил о том, что Нацгвардия сняла охрану с Шевченковского райсуда, который ранее отпустил на поруки задержанного, стрелявшего и ранившего полицейского.

"19 февраля в Высший совет правосудия поступило обращение председателя Шевченковского райсуда Киева о снятии охраны с суда без объяснения причин", - цитирует его портал "Украинская правда".

По словам Бенедисюка, соответствующая жалоба пришла в Высший совет правосудия от представителей Шевченковского райсуда.

Бойцы Национальной гвардии, охранявшие данное учреждение, покинули свои посты еще в 09.30. От МВД никаких объяснений по этому поводу не поступило.

"Таким образом, Шевченковский районный суд Киева остался без охраны", - сказал Бенедисюк.

В свою очередь, руководство суда заявило, что, раз помещение до сих пор вновь не взято под охрану, то сложившаяся ситуация создает угрозу безопасности как судей, так и для материалов дел.

Напомним, ранее глава МВД Арсен Аваков объявлял о планах убрать из-под судов охрану в виде полиции и нацгвардейцев.