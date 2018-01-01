Нацгвардия похвасталась новым американским летальным оружием: фото

Нацгвардия поставила на вооружение первые 500 40-мм ручных противотанковых гранатометов RSRL-1.

На вооружение Национальной гвардии Украины переданы первые 500 американских ручных противотанковых гранатометов RSRL-1.

"Согласно Стратегии развития МВД, Нацгвардия поставила на вооружение первые 500 40-мм ручных противотанковых гранатометов RSRL-1 производства США", — сообщил на своей странице в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков.

По словам главы МВД, 40-мм комплекс РПГ-1 запущен в производство компанией AirTronic в 2016 году, и является эффективным для поражения огневых средств и бронированных целей противника. Прицельность стрельбы - 800 м, совместим со всеми существующими выстрелами РПГ, живучесть ствола — 1000 выстрелов.

Министр подчеркнул, что при производстве комплекса используются современные материалы, что позволяет уменьшить массу гранатомета, упростить эксплуатацию, увеличить дальность выстрела и улучшить ресурс боеспособности при сохранении эффективной архитектуры прототипа.

Министр отметил, что Государственным научно-исследовательским институтом МВД разработана программа обучения особого состава и методика эксплуатации нового вида оружия.

На военных учениях бойцы НГУ высоко оценили эффективность нового комплекса.

Напомним, ранее в Конгрессе США согласовали сумму военной помощи Украине.

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