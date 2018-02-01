На Львовщине начались протесты на границе с Польшей: заблокированы два пункта пропуска, фото

Участники акции блокируют пункты пропуска в Раве-Русской и в Шегинях.

На Львовщине начались протесты на украинско-польской границе.

Участники акции блокируют пункты пропуска в Раве-Русской и в Шегинях, сообщает издание "Вголос" со ссылкой на пресс-секретаря патрульной полиции Львовщины Екатерину Рыбий.

В частности, в Рава-Русской около 30 человек блокируют движение автомобилей перед пунктом пропуска через границу, обещая пропускать один автомобиль каждые 15 минут.

Кроме того, протестующие - 15-20 человек - около 10:20 перекрыли движение в Шегинях в направлении к ПП, обещая пропускать 3-4 авто каждые 15 минут.

Как отмечает издание, ранее стало известно, что участники митингов планируют блокировать границу в течение всего дня.

Как сообщил в комментарии Украинской правде помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян, блокирование подъездов к пунктам пропуска связано с изменениями в таможенном законодательстве.

"Акции проходят возле пунктов пропуска ... Ограничений по работе пунктов пропуска нет, в настоящее время ПП работают в штатном режиме, движение транспорта есть, по мере того, как участники акции пропускают машины с пунктами контроля. Скопление машин также есть", - отметил он, добавив, что сейчас точное количество авто в очередях на пунктах пропуска в ГПСУ назвать не могут.

Участники протеста держат в руках плакаты: "Требуем ликвидировать 24 часа за границей государства", "Stop" 24 часа за границей!" и другие.

Напомним, в январе несколько десятков человек перекрыли дорогу возле пункта пропуска Шегини-Медика на украинско-польской границе, протестуя против изменения Налогового кодекса.

Кроме того, вступили в действие с 1 января новые правила беспошлинного ввоза товаров в ручном или сопровождаемом багаже. Они ограничивают сумму товара 500 евро (в аэропортах – до 1000 евро) и весом до 50 кг для тех, кто отсутствовал в Украине больше суток и въезжает в страну не чаще одного раза в течение 72 часов.