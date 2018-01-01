Националисты похвастались поджогом домов ромов в Киеве, опубликовано видео

Молодые люди зашли в один из частных домов, облили горючим веществом вещи и подожгли их.

Члены националистической организации "Немезида" заявили о том, что на днях сожгли несколько домов семей ромов на Русановских садах.

При этом они зафиксировали инцидент сняли на видео и опубликовали в Сети.

На опубликованных кадрах видно, как несколько молодых людей зашли в один из частных домов, облили горючим веществом одеяла и коврики, лежавшие на полу, и подожгли их.

"Чтобы помочь скорейшему выселению ромов с Русановских Садов, мы подожгли несколько обжитых ими домов. Также во время рейда мы были вынуждены "угостить" одного из них перечным баллончиком", – заявили члены "Немезиды" в Telegram.

Отметим, что опубликованное видео не дает понять, в каком помещении осуществлялся поджог и чем он в итоге закончился.

Напомним, ранее в полиции подчеркнули, что не открыли криминальное производство в связи с сожжением лагеря ромов из-за отсутствия заявления от потерпевших.

Как сообщалось ранее, члены радикальной организации С14 21 апреля выгнали табор ромов с Лысой горы в Киеве, после чего сожгли палатки и личные вещи постояльцев. Координатор националистов добавил, что на следующей неделе пройдут аналогичные акции против ромов.

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