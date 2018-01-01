Националисты в Киево-Печерской Лавре искали "сепаратистов" и узнавали "чей Крым": фото, видео

Они задавали вопрос по поводу Крымского полуострова всем людям, которых встречали на своем пути.

Во вторник, 3 марта, группа представителей общественной организации националистического толка "С14" пришли на территорию Печерской Лавры в столице Украины – "ради поиска сепаратистов".

Как свидетельствует Facebook-видеотрансляция в группе "С14", они обвиняют наместника Лавры митрополита Павла в шпионаже.

"Мы пришли на территорию Лавры с экскурсией. Мы ищем здесь сепаратистов, которые воюют в Донбассе", — заявил один из участников. Кроме того, представители "С14" также задавали вопрос всем людям, которых встречали – "Какому государству принадлежит полустров Крым".

Напомним, ранее наместник Лавры митрополит Павел отметился скандальным заявлением по поводу "бандеровцев".