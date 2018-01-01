Нацполиция пообещала уменьшить количество блокпостов на Донбассе

Функции полиции в зоне проведения Операции объединенных сил остаются прежними.

На Донбассе станет меньше блокпостов. kyiv.npu.gov.ua

На территории Донецкой и Луганской областей станет меньше количество блокпостов. Также изменится порядок их работы.

Как рассказал заместитель председателя Нацполиции Константин Бушуев, изменение формата работы блокпостов направлено на уменьшение социальной напряженности, возникавшей в связи с проверками на стоп-контролях. По его словам, те фактически не выполняют функций, связанных с обеспечением обороны или национальной безопасности, пишет пресс-служба ведомства.

"Их количество будет уменьшено. А порядок пропуска на блокпостах будет отрегулирован в соответствии с решением, которые будут приняты командованием ООС", – рассказал Бушуев.

При этом он отметил, что функции полиции в зоне проведения Операции объединенных сил остаются прежними: "Это обеспечение охраны общественного порядка и безопасности, а также противодействие преступности. Также руководством Операции объединенных сил введена должность заместителя руководителя ООС по координации деятельности органов Национальной полиции. Его непосредственной задачей является организация взаимодействия с Вооруженными силами Украины, Национальной гвардией, Государственной пограничной службой, Государственной службой по чрезвычайным ситуациям, а также другими подразделениями, которые вовлечены в состав сил и средств ООС".

Ранее президент Петр Порошенко назвал сроки окончания Операции объединенных сил. Он заявил, что ему предлагали "подарить врагу" Крым, Донецк и Луганск.

Как сообщалось, в зону боевых действий, согласно новым правилам выполнения Операции объединенных сил, были включены несколько сотен населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.

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