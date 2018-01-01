"Надо просто пережить": Украину накроет последний арктический циклон. Кто пострадает

Сильнее всего достанется трем областям.

20 марта, в, Украину накроют завершающие метели.

Новый циклон придет с Балтики. Он будет двигаться через Одессу и Днепр на Харьков. Именно эти области и укроет снегом больше всего. Утром в сложных погодных условиях окажутся южные регионы, а днем – центральные и восточные.

Ранее синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о новых снегопадах, усилении ветра и метелях. По ее словам, температура воздуха будет оставаться низкой: на протяжении дня -2- 8 градусов, на севере до -10 градусов, ночью на севере, северо-востоке может достигать -14 градусов, местами в Черниговской, Сумской, на севере Киевщины способна опуститься до -18 градусов.

Ранее в Укргидрометцентре сказали, когда украинцам ждать весеннего потепления. В ближайшие дни в северной части нашей страны выпадет много снега.